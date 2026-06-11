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Hinter den Schlagzeilen
Folge 107: Hinter den Schlagzeilen: Peter Kaiser zu "Ich wollte nie Landeshauptmann werden"
31 Min.Folge vom 11.06.2026
Er war über 13 Jahre lang der mächtigste Mann Kärntens – bis sich Peter Kaiser Ende März 2026 in die Polit-Pension verabschiedet hat. Bei Patrick Budgen spricht der 67-jährige Klagenfurter über seine lange Zeit in der Politik, seinen größten Fehler und die Gerüchte, als Bundespräsident zu kandidieren. Außerdem erzählt er über seine Kindheit in einfachen Verhältnissen und über schwere Verluste in seiner Familie. Bildquelle: ORF
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