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Hinter den Schlagzeilen
Folge 106: Hinter den Schlagzeilen: Prohaska vor WM: "Erstes Spiel entscheidet alles"
31 Min.Folge vom 10.06.2026
Für Österreich geht eine WM-Durststrecke zu Ende: nach 28 Jahren ist die rot-weiß-rote Nationalelf wieder bei einer Fußballweltmeisterschaft mit dabei. Das letzte Mal gelang das 1998 mit Jahrhundert-Fußballer Herbert Prohaska als Trainer. Bei Patrick Budgen erklärte Prohaska die Herausforderungen dieser WM, die morgen startet, und analysierte die Chancen der heimischen Nationalmannschaft. Der Wiener erzählte außerdem, warum er mit seiner Schwiegermutter zusammenlebt.
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