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Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: Michael Skopek zu Wegen meiner Sexualität aus einer Bar geworfen

ORF2Staffel 1Folge 99vom 31.05.2026
Hinter den Schlagzeilen: Michael Skopek zu Wegen meiner Sexualität aus einer Bar geworfen

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Folge 99: Hinter den Schlagzeilen: Michael Skopek zu Wegen meiner Sexualität aus einer Bar geworfen

31 Min.Folge vom 31.05.2026

Der 20j ährige Michael Skopek zählt zu den erfolgreichsten Content Creatorn des Landes. Rund um das letzte Hahennkammrennen hat er einen homophoben Vorfall erlebt. Bei Mariella Gittler erzählt der gebürtige Oberösterreicher zum Start des Pride Monats, wie schwierig sein Aufwachsen in Wels war, warum ihn Homophobie schon seit der Volksschule begleitet, wie er mit Mobbing und Morddrohungen in der Schule umgegangen ist und wie er es geschafft hat, in der Coronazeit mit Videos von Lehrerparodien viral zu gehen.

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