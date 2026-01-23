Hinter den Schlagzeilen: Große Sorge um Tony WegasJetzt kostenlos streamen
Hinter den Schlagzeilen
Folge 13: Hinter den Schlagzeilen: Große Sorge um Tony Wegas
31 Min.Folge vom 23.01.2026
Kurz nach seinem 60. Geburtstag ist der ehemalige Eurovision Song Contest-Starter Tony Wegas wochenlang im Wiener AKH gelegen und hat ums Überleben gekämpft. Bei Patrick Budgen erzählt der Musiker, wie es ihm heute geht, wie er auf die vielen Höhen und Tiefen seines Lebens zurückblickt und wieso er seit sieben Jahren vergeblich nach einer Partnerin sucht. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hinter den Schlagzeilen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0