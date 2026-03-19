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Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: Stefanie Eigner über ihr Leben mit Lungenkrankheit und Mette-Marits Lungentransplantation

ORF2Staffel 1Folge 52vom 19.03.2026
Hinter den Schlagzeilen: Stefanie Eigner über ihr Leben mit Lungenkrankheit und Mette-Marits Lungentransplantation

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Folge 52: Hinter den Schlagzeilen: Stefanie Eigner über ihr Leben mit Lungenkrankheit und Mette-Marits Lungentransplantation

31 Min.Folge vom 19.03.2026

Die Sorge um Kronprinzessin Mette-Marit wächst: der norwegische Palast hat bestätigt, dass sich der Gesundheitszustand der 52-Jährigen drastisch verschlechtert habe. Sie leidet an einer Lungenfibrose. Bei Patrick Budgen erzählte Stefanie Eigner, wie es ist, mit einer Lungenkrankheit zu leben. Sie hat vor neun Jahren eine neue Lunge bekommen.

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