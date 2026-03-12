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Hinter den Schlagzeilen
Folge 47: Hinter den Schlagzeilen: Peter Lammer: "Koch trotzt Verletzung mit schwebendem Küchenstuhl"
31 Min.Folge vom 12.03.2026
Der Salzburger Koch Peter Lammer kämpfte sich nach einem Unfall mit Hilfe einer Aufhängung, die aussieht wie ein Sessellift, zurück ins Leben und in die Küche. Bei Mariella Gittler erzählte er, wie der Unfall sein komplettes Leben aus der Bahn geworfen hat und wie er mit seiner schwebenden Erfindung jetzt auch anderen Betroffenen hilft. Bildquelle: ORF
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