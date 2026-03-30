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Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: Samuel Koch und sein Weg zurück ins Leben

ORF2Staffel 1Folge 59vom 30.03.2026
Hinter den Schlagzeilen: Samuel Koch und sein Weg zurück ins Leben

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Hinter den Schlagzeilen

Folge 59: Hinter den Schlagzeilen: Samuel Koch und sein Weg zurück ins Leben

32 Min.Folge vom 30.03.2026

Seit seinem Unfall bei "Wetten, dass..?" 2010 ist Samuel Koch querschnittsgelähmt. Im Gespräch mit Patrick Budgen spricht er über Selbstachtung, Krisenbewältigung, seine Arbeit am Theater in der Josefstadt und wie die Sprungwette bei "Wetten, dass...?" sein Leben verändert hat.

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