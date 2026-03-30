Hinter den Schlagzeilen: Samuel Koch und sein Weg zurück ins LebenJetzt kostenlos streamen
Hinter den Schlagzeilen
Folge 59: Hinter den Schlagzeilen: Samuel Koch und sein Weg zurück ins Leben
32 Min.Folge vom 30.03.2026
Seit seinem Unfall bei "Wetten, dass..?" 2010 ist Samuel Koch querschnittsgelähmt. Im Gespräch mit Patrick Budgen spricht er über Selbstachtung, Krisenbewältigung, seine Arbeit am Theater in der Josefstadt und wie die Sprungwette bei "Wetten, dass...?" sein Leben verändert hat.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hinter den Schlagzeilen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2