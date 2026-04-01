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Hinter den Schlagzeilen
Folge 61: Hinter den Schlagzeilen: Tankstellenbesitzerinnen: "Steigende Spritpreise sorgen für viel Frust"
31 Min.Folge vom 01.04.2026
Seit Ausbruch des Irankriegs vor rund einem Monat steigen hierzulande die Spritpreise. Die Regierung hat eine Spritpreisbremse beschlossen, mit Anfang April sollen die Spritpreise um 10 Cent pro Liter fallen. Bei Patrick Budgen erzählten zwei Tankstellenbesitzerinnen, wie die Stimmung an der Zapfsäule derzeit ist und wie die Zusammenarbeit in ihrem Familienbetrieb zwischen Oma und Enkelin funktioniert.
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