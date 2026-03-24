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Hinter den Schlagzeilen
Folge 55: Hinter den Schlagzeilen: Thomas Stipsits über seine Rolle als Pleite-Tycoon René Benko
35 Min.Folge vom 24.03.2026
Er ist der erfolgreichste heimische Kabarettist und Schauspieler und schlüpft für die Doku "Benko - Size does matter" demnächst in die Rolle des Milliarden-Pleitiers René Benko. Bei Patrick Budgen erzählte Thomas Stipsits, wie er die Rolle anlegen möchte, wie politisch er selbst ist und wieso er vor kurzem völlig überraschend Familiennachwuchs bekommen hat. Außerdem sprach der Romy-Preisträger über seinen neuesten Stinatz-Krimi "Eierkratz-Komplott", seinen Weg aus dem Burn-Out und seine neue Liebe. Bildquelle: ORF
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