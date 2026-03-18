Hinter den Schlagzeilen: Christoph Badelt zur SpritpreisbremseJetzt kostenlos streamen
Hinter den Schlagzeilen
Folge 51: Hinter den Schlagzeilen: Christoph Badelt zur Spritpreisbremse
31 Min.Folge vom 18.03.2026
Der Konflikt im Nahen Osten treibt die Ölpreise nach oben und lässt auch in Österreich Diesel und Benzin spürbar teurer werden. Bei Patrick Budgen erklärt Christoph Badelt, Präsident des Fiskalrates, warum die Preise so schnell reagieren und welche wirtschaftlichen Folgen das für Österreich haben könnte.
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