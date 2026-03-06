Hinter den Schlagzeilen: ORF-Kupplerin Nina Horowitz startet Podcast über die LiebeJetzt kostenlos streamen
Hinter den Schlagzeilen
Folge 43: Hinter den Schlagzeilen: ORF-Kupplerin Nina Horowitz startet Podcast über die Liebe
30 Min.Folge vom 06.03.2026
Rund um das 30. Jubiläum der ORF-Kultsendung "Liebesg’schichten & Heiratssachen" startet Gastgeberin Nina Horowitz zusätzlich mit einem Podcast zur Sendung durch. Bei Patrick Budgen erzählte sie, was sie aus dem Liebesleben der prominenten Gäste erfahren konnte, wie sie es geschafft hat, seit über 20 Jahren kein Single mehr zu sein und wie sehr sie ihr Vater Michael Horowitz geprägt hat.
