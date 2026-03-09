Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: Susi Stach: "Ältere Frauen werden im Film langsam sichtbarer"

ORF2Staffel 1Folge 44vom 09.03.2026
Hinter den Schlagzeilen: Susi Stach: "Ältere Frauen werden im Film langsam sichtbarer"

Hinter den Schlagzeilen: Susi Stach: "Ältere Frauen werden im Film langsam sichtbarer"Jetzt kostenlos streamen

Hinter den Schlagzeilen

Folge 44: Hinter den Schlagzeilen: Susi Stach: "Ältere Frauen werden im Film langsam sichtbarer"

32 Min.Folge vom 09.03.2026

Die beliebte Schauspielerin Susi Stach ermittelt ab Montag wieder als resolute Kriminalistin Gerti Bruckner in der ORF-Serie "Die Fälle der Gerti B." Bei Mariella Gittler erzählt sie, warum Frauen über 50 in Film und Fernsehen lange unsichtbar waren, was ihre Figur Gerti so besonders macht und wie sie den Wiener Dialekt bis nach Hollywood gebracht hat. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Hinter den Schlagzeilen
ORF2
Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen

Alle 1 Staffeln und Folgen