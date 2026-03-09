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Hinter den Schlagzeilen
Folge 44: Hinter den Schlagzeilen: Susi Stach: "Ältere Frauen werden im Film langsam sichtbarer"
32 Min.Folge vom 09.03.2026
Die beliebte Schauspielerin Susi Stach ermittelt ab Montag wieder als resolute Kriminalistin Gerti Bruckner in der ORF-Serie "Die Fälle der Gerti B." Bei Mariella Gittler erzählt sie, warum Frauen über 50 in Film und Fernsehen lange unsichtbar waren, was ihre Figur Gerti so besonders macht und wie sie den Wiener Dialekt bis nach Hollywood gebracht hat. Bildquelle: ORF
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