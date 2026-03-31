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Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: Peter L. Eppinger zu: "Ex-Ö3-Moderator verlässt Wirtschaftskammer schon wieder"

ORF2Staffel 1Folge 60vom 31.03.2026
Hinter den Schlagzeilen: Peter L. Eppinger zu: "Ex-Ö3-Moderator verlässt Wirtschaftskammer schon wieder"

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Folge 60: Hinter den Schlagzeilen: Peter L. Eppinger zu: "Ex-Ö3-Moderator verlässt Wirtschaftskammer schon wieder"

31 Min.Folge vom 31.03.2026

Er war Moderator, Politiker und zuletzt Kreativdirektor in der Wirtschaftskammer. Nach nur wenigen Monaten im Amt und kurz nach dem Rücktritt von Harald Mahrer hat Peter L. Eppinger sich aus der Funktion verabschiedet. Bei Patrick Budgen sprach der 51-jährige Wiener zum ersten Mal über seine Beweggründe, ob er den Schritt in die Politik jemals bereut hat, und er erzählte, warum Star-Astrologin Gerda Rogers seine Trauzeugin wurde.

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