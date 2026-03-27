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Hinter den Schlagzeilen
Folge 58: Hinter den Schlagzeilen: Eva Pölzl feiert mit "Guten Morgen Österreich" den 10. Geburtstag
31 Min.Folge vom 27.03.2026
Seit einem Jahrzehnt weckt sie die Menschen im ganzen Land, begleitet sie durch den Morgen und bringt sie gut informiert in den Tag. Bei Patrick Budgen spricht Eva Pölzl über zehn Jahre Frühdienst, unzählige Live-Sendungen und Begegnungen quer durch Österreich und darüber, wie sie ihre Erfahrungen künftig auch an andere Menschen weitergeben möchte.
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