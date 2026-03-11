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Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: Nina Proll reist in Erfolgsserie "Braunschlag" ins Jahr 1986

ORF2Staffel 1Folge 46vom 11.03.2026
Hinter den Schlagzeilen: Nina Proll reist in Erfolgsserie "Braunschlag" ins Jahr 1986

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Folge 46: Hinter den Schlagzeilen: Nina Proll reist in Erfolgsserie "Braunschlag" ins Jahr 1986

31 Min.Folge vom 11.03.2026

Nach 14 Jahren gibt es eine Fortsetzung der ORF-Kultserie "Braunschlag". Auch die altbekannten Stars sind zurück. Bei Mariella Gittler erzählt Schauspielerin Nina Proll, was Fans erwartet, wie hart die Schauspielbranche ist und wie sie heute über ihre Aufreger-Sager zu den Corona-Maßnahmen und der #MeToo-Debatte denkt. Bildquelle: ORF

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