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Hinter den Schlagzeilen
Folge 46: Hinter den Schlagzeilen: Nina Proll reist in Erfolgsserie "Braunschlag" ins Jahr 1986
31 Min.Folge vom 11.03.2026
Nach 14 Jahren gibt es eine Fortsetzung der ORF-Kultserie "Braunschlag". Auch die altbekannten Stars sind zurück. Bei Mariella Gittler erzählt Schauspielerin Nina Proll, was Fans erwartet, wie hart die Schauspielbranche ist und wie sie heute über ihre Aufreger-Sager zu den Corona-Maßnahmen und der #MeToo-Debatte denkt. Bildquelle: ORF
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