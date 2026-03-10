Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 45vom 10.03.2026
31 Min.Folge vom 10.03.2026

Karin Teigl zählt mit über 330.000 Followern auf Instagram zu den größten Influencerinnen des Landes. Bei Mariella Gittler erzählt die gebürtige Pongauerin über das Leben und Vorurteile als Influencerin, warum sie über eine halbe Million Euro an Spendengeldern gesammelt hat und ob Kinder eher Wunsch oder Ziel für sie sind. Bildquelle: ORF

