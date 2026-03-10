Hinter den Schlagzeilen: Karin Teigl: "Die sehen nur die Urlaube, die Taschen, die Spielerfrau"Jetzt kostenlos streamen
Hinter den Schlagzeilen
Folge 45: Hinter den Schlagzeilen: Karin Teigl: "Die sehen nur die Urlaube, die Taschen, die Spielerfrau"
31 Min.Folge vom 10.03.2026
Karin Teigl zählt mit über 330.000 Followern auf Instagram zu den größten Influencerinnen des Landes. Bei Mariella Gittler erzählt die gebürtige Pongauerin über das Leben und Vorurteile als Influencerin, warum sie über eine halbe Million Euro an Spendengeldern gesammelt hat und ob Kinder eher Wunsch oder Ziel für sie sind. Bildquelle: ORF
