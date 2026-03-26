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Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: Martina Reuter - Arzt-Schock machte sie zur Bodybuilderin

ORF2Staffel 1Folge 57vom 26.03.2026
Hinter den Schlagzeilen: Martina Reuter - Arzt-Schock machte sie zur Bodybuilderin

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Folge 57: Hinter den Schlagzeilen: Martina Reuter - Arzt-Schock machte sie zur Bodybuilderin

31 Min.Folge vom 26.03.2026

Style-Expertin Martina Reuter hat es geschafft, 50 Kilogramm abzunehmen. Bei Patrick Budgen erzählt sie, wie sie es geschafft hat, vom Curvy-Model zur Bodybuilderin zu werden, warum ihr Opa ihr Lust aufs Showbusiness gemacht hat und warum ihr neuer Freund sie wiegen darf. Bildquelle: ORF

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