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Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: Ein Mädchen! Drittes Kind von Sängerin Virginia Ernst ist da

ORF2Staffel 1Folge 50vom 17.03.2026
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Folge 50: Hinter den Schlagzeilen: Ein Mädchen! Drittes Kind von Sängerin Virginia Ernst ist da

31 Min.Folge vom 17.03.2026

Sängerin Virginia Ernst ist zum dritten Mal Mutter geworden. Gemeinsam mit ihrer Frau Dorothea freut sie sich über den Nachwuchs und setzt sich öffentlich gegen Vorurteile gegenüber gleichgeschlechtlichen Eltern ein. Im Gespräch mit Patrick Budgen spricht sie über ihr Leben zwischen Familienalltag und Social Media, ihre frühere Karriere als Eishockey-Nationalspielerin und warum sie sich nicht als "Mama" fühlt sowie ihre Reichweite für Frauenrechte nutzt.

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