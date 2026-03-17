Hinter den Schlagzeilen: Ein Mädchen! Drittes Kind von Sängerin Virginia Ernst ist daJetzt kostenlos streamen
Hinter den Schlagzeilen
Folge 50: Hinter den Schlagzeilen: Ein Mädchen! Drittes Kind von Sängerin Virginia Ernst ist da
31 Min.Folge vom 17.03.2026
Sängerin Virginia Ernst ist zum dritten Mal Mutter geworden. Gemeinsam mit ihrer Frau Dorothea freut sie sich über den Nachwuchs und setzt sich öffentlich gegen Vorurteile gegenüber gleichgeschlechtlichen Eltern ein. Im Gespräch mit Patrick Budgen spricht sie über ihr Leben zwischen Familienalltag und Social Media, ihre frühere Karriere als Eishockey-Nationalspielerin und warum sie sich nicht als "Mama" fühlt sowie ihre Reichweite für Frauenrechte nutzt.
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