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Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: Autorin Johanna Wagmeier: "Man kann Darmkrebs überleben"

ORF2Staffel 1Folge 48vom 13.03.2026
Hinter den Schlagzeilen: Autorin Johanna Wagmeier: "Man kann Darmkrebs überleben"

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Folge 48: Hinter den Schlagzeilen: Autorin Johanna Wagmeier: "Man kann Darmkrebs überleben"

32 Min.Folge vom 13.03.2026

Der Tod von US-Schauspieler James Van der Beek hat viele erschüttert. Darmkrebs trifft mittlerweile immer öfter auch junge Menschen. Auch die Kabarettistin, Autorin und Lehrerin Johanna Wagmeier. Bei Mariella Gittler erzählte sie, wie sie mit der Diagnose umgegangen ist, warum ihr gerade der Humor in dieser schweren Lebensphase geholfen hat und was wir von ihrem Kabarettprogramm "Unter der Gürtellinie" erwarten dürfen.

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