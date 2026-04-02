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Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: Cornelia Richter zu: "Österreichs erste evangelische Bischöfin in Amt eingeführt"

ORF2Staffel 1Folge 62vom 02.04.2026
Hinter den Schlagzeilen: Cornelia Richter zu: "Österreichs erste evangelische Bischöfin in Amt eingeführt"

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Folge 62: Hinter den Schlagzeilen: Cornelia Richter zu: "Österreichs erste evangelische Bischöfin in Amt eingeführt"

32 Min.Folge vom 02.04.2026

Mit ihrer Wahl hat sie Kirchengeschichte geschrieben und steht jetzt als erste Frau an der Spitze der evangelisch-lutherischen Kirche in Österreich. Bei Patrick Budgen sprach Cornelia Richter darüber, warum sie für den Karfreitag kämpft, welche Rolle der Glaube heutzutage spielt und wie ihre langjährige wissenschaftliche Arbeit ihren Blick auf Krisen prägt.

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