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Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: "Die Mayerin" zu: "Seiler zu Vorwürfen: Kokain auf Lippen geschmiert"

ORF2Staffel 1Folge 54vom 23.03.2026
Hinter den Schlagzeilen: "Die Mayerin" zu: "Seiler zu Vorwürfen: Kokain auf Lippen geschmiert"

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Folge 54: Hinter den Schlagzeilen: "Die Mayerin" zu: "Seiler zu Vorwürfen: Kokain auf Lippen geschmiert"

32 Min.Folge vom 23.03.2026

Gegen Austropop-Sänger Christopher Seiler wird nach der Anzeige einer Frau ermittelt. Es melden sich jetzt immer mehr Kollegen und Musikerinnen zu Wort, darunter auch Ulrike Mayer, bekannt als "Die Mayerin". Bei Patrick Budgen erzählt sie, was sie über diese Causa denkt, wie sie die heimische Musiklandschaft erlebt und warum Gewalt an Frauen ein strukturelles gesellschaftliches Problem ist. Bildquelle: ORF

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