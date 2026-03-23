Hinter den Schlagzeilen: "Die Mayerin" zu: "Seiler zu Vorwürfen: Kokain auf Lippen geschmiert"Jetzt kostenlos streamen
Hinter den Schlagzeilen
Folge 54: Hinter den Schlagzeilen: "Die Mayerin" zu: "Seiler zu Vorwürfen: Kokain auf Lippen geschmiert"
32 Min.Folge vom 23.03.2026
Gegen Austropop-Sänger Christopher Seiler wird nach der Anzeige einer Frau ermittelt. Es melden sich jetzt immer mehr Kollegen und Musikerinnen zu Wort, darunter auch Ulrike Mayer, bekannt als "Die Mayerin". Bei Patrick Budgen erzählt sie, was sie über diese Causa denkt, wie sie die heimische Musiklandschaft erlebt und warum Gewalt an Frauen ein strukturelles gesellschaftliches Problem ist. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hinter den Schlagzeilen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2