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Hinter den Schlagzeilen
Folge 56: Hinter den Schlagzeilen: Stefan Petzner zu: "Petzner träumt noch regelmäßig von Jörg Haider"
31 Min.Folge vom 25.03.2026
Nach dem Tod Jörg Haiders hat sein Sprecher Stefan Petzner ihn als seinen Lebensmenschen bezeichnet. Bei Patrick Budgen erzählt Petzner, was er heute dazu denkt, warum er oft unter Einsamkeit leidet und wie er die FPÖ von heute bewertet.
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