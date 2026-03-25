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Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: Stefan Petzner zu: "Petzner träumt noch regelmäßig von Jörg Haider"

ORF2Staffel 1Folge 56vom 25.03.2026
Hinter den Schlagzeilen: Stefan Petzner zu: "Petzner träumt noch regelmäßig von Jörg Haider"

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Folge 56: Hinter den Schlagzeilen: Stefan Petzner zu: "Petzner träumt noch regelmäßig von Jörg Haider"

31 Min.Folge vom 25.03.2026

Nach dem Tod Jörg Haiders hat sein Sprecher Stefan Petzner ihn als seinen Lebensmenschen bezeichnet. Bei Patrick Budgen erzählt Petzner, was er heute dazu denkt, warum er oft unter Einsamkeit leidet und wie er die FPÖ von heute bewertet.

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