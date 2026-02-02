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Hinter den Schlagzeilen
Folge 19: Hinter den Schlagzeilen: Simone und der Prinz: Neue Liebe für Lugner-Witwe?
31 Min.Folge vom 02.02.2026
Liebesgerüchte um Simone Lugner sorgen derzeit für Aufmerksamkeit. Bei Patrick Budgen erzählt die Witwe von Richard Lugner, wie es aktuell um ihr Liebesleben steht, warum sie dieses Jahr nicht zum Opernball gehen wird und wie sie ihr Leben heute selbst gestaltet.
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