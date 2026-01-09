Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hinter den Schlagzeilen: Donald Trumps Rückkehr ins Weiße Haus

ORF2Staffel 1Folge 3vom 09.01.2026
Folge 3: Hinter den Schlagzeilen: Donald Trumps Rückkehr ins Weiße Haus

31 Min.Folge vom 09.01.2026

Im Jahr 2025 wurde Donald Trump als 47. Präsident der USA vereidigt. Hautnah miterlebt haben das Inka Pieh und Thomas Langpaul – sie beide waren zu dieser Zeit für den ORF als Korrespondenten in Washington live vor Ort. Bei Patrick Budgen sprechen sie über das Korrespondentenleben und was ihre Partner über den Umzug in die USA gesagt haben. Inka Pieh verrät außerdem in der Sendung ein süßes Geheimnis: sie wird demnächst Mama.

Hinter den Schlagzeilen
ORF2
