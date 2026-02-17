Hinter den Schlagzeilen: Rebecca Horner hat das Wiener Staatsballett verlassenJetzt kostenlos streamen
Hinter den Schlagzeilen
Folge 30: Hinter den Schlagzeilen: Rebecca Horner hat das Wiener Staatsballett verlassen
31 Min.Folge vom 17.02.2026
Nach 26 Jahren verabschiedete sich Balletttänzerin Rebecca Horner von der Wiener Staatsoper. Bei Patrick Budgen erzählt der frühere Kinderstar über Ruhm im jungen Alter, seine Erfahrung an der Ballettakademie und über sein Leben nach dem Staatsballett. Bildquelle: ORF
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