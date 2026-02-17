Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: Rebecca Horner hat das Wiener Staatsballett verlassen

ORF2Staffel 1Folge 30vom 17.02.2026
Hinter den Schlagzeilen: Rebecca Horner hat das Wiener Staatsballett verlassen

Hinter den Schlagzeilen: Rebecca Horner hat das Wiener Staatsballett verlassenJetzt kostenlos streamen

Hinter den Schlagzeilen

Folge 30: Hinter den Schlagzeilen: Rebecca Horner hat das Wiener Staatsballett verlassen

31 Min.Folge vom 17.02.2026

Nach 26 Jahren verabschiedete sich Balletttänzerin Rebecca Horner von der Wiener Staatsoper. Bei Patrick Budgen erzählt der frühere Kinderstar über Ruhm im jungen Alter, seine Erfahrung an der Ballettakademie und über sein Leben nach dem Staatsballett. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Hinter den Schlagzeilen
ORF2
Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen

Alle 1 Staffeln und Folgen