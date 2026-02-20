Hinter den Schlagzeilen: Cesár Sampson: Dieser Linzer sucht den nächsten ESC-SiegerJetzt kostenlos streamen
Hinter den Schlagzeilen
Folge 33: Hinter den Schlagzeilen: Cesár Sampson: Dieser Linzer sucht den nächsten ESC-Sieger
31 Min.Folge vom 20.02.2026
Er belegte 2018 den dritten Platz beim Eurovision Song Contest und moderiert heuer gemeinsam mit Alice Tumler die große ORF-Vorentscheidungsshow "Vienna Calling - Wer singt für Österreich?". Bei Patrick Budgen erzählt der Sänger, worauf es beim größten Musikwettbewerb der Welt ankommt und wie es dazu kam, dass er als kleines Kind in einem Musikvideo von La Toya Jackson mitgewirkt hat. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hinter den Schlagzeilen
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0