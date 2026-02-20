Zum Inhalt springenBarrierefrei
Er belegte 2018 den dritten Platz beim Eurovision Song Contest und moderiert heuer gemeinsam mit Alice Tumler die große ORF-Vorentscheidungsshow "Vienna Calling - Wer singt für Österreich?". Bei Patrick Budgen erzählt der Sänger, worauf es beim größten Musikwettbewerb der Welt ankommt und wie es dazu kam, dass er als kleines Kind in einem Musikvideo von La Toya Jackson mitgewirkt hat. Bildquelle: ORF

