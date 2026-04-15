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Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: "Dancing Stars"-Profi Conny Kreuter wird Mama

ORF2Staffel 1Folge 70vom 15.04.2026
Hinter den Schlagzeilen: "Dancing Stars"-Profi Conny Kreuter wird Mama

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Folge 70: Hinter den Schlagzeilen: "Dancing Stars"-Profi Conny Kreuter wird Mama

32 Min.Folge vom 15.04.2026

Letzte Woche hat die 40-Jährige Wienerin Conny Kreuter ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht. Bei Mariella Gittler erzählte die ehemalige Profi-Tänzerin, wie sie sich durch die Schwangerschaft verändert und wie sie eine Fehlgeburt überwunden hat. Es gibt so viele Frauen, die noch nie mit jemandem über ihre Fehlgeburt gesprochen haben. Aber es ist wichtig anzuerkennen, wie viel Frauen oft im Stillen tragen und leisten, so Kreuter.

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