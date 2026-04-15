Hinter den Schlagzeilen: "Dancing Stars"-Profi Conny Kreuter wird MamaJetzt kostenlos streamen
Hinter den Schlagzeilen
Folge 70: Hinter den Schlagzeilen: "Dancing Stars"-Profi Conny Kreuter wird Mama
32 Min.Folge vom 15.04.2026
Letzte Woche hat die 40-Jährige Wienerin Conny Kreuter ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht. Bei Mariella Gittler erzählte die ehemalige Profi-Tänzerin, wie sie sich durch die Schwangerschaft verändert und wie sie eine Fehlgeburt überwunden hat. Es gibt so viele Frauen, die noch nie mit jemandem über ihre Fehlgeburt gesprochen haben. Aber es ist wichtig anzuerkennen, wie viel Frauen oft im Stillen tragen und leisten, so Kreuter.
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