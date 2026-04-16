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Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: Bei allen dabei! Franz läuft zum 43. Mal Wien-Marathon

ORF2Staffel 1Folge 71vom 16.04.2026
Hinter den Schlagzeilen: Bei allen dabei! Franz läuft zum 43. Mal Wien-Marathon

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Folge 71: Hinter den Schlagzeilen: Bei allen dabei! Franz läuft zum 43. Mal Wien-Marathon

31 Min.Folge vom 16.04.2026

Am Sonntag findet der 43. Vienna City Marathon statt. Einer, der bisher bei allen Wien-Marathons ins Ziel gekommen ist, ist Franz Gschiegl. Bei Mariella Gittler erzählte der 70-Jährige, wie er sich Jahr für Jahr motivieren kann, warum er sogar einmal eine Operation verschoben hat, um beim Marathon dabei zu sein und warum er immer in den Socken vom Vortag läuft.

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