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Hinter den Schlagzeilen
Folge 71: Hinter den Schlagzeilen: Bei allen dabei! Franz läuft zum 43. Mal Wien-Marathon
31 Min.Folge vom 16.04.2026
Am Sonntag findet der 43. Vienna City Marathon statt. Einer, der bisher bei allen Wien-Marathons ins Ziel gekommen ist, ist Franz Gschiegl. Bei Mariella Gittler erzählte der 70-Jährige, wie er sich Jahr für Jahr motivieren kann, warum er sogar einmal eine Operation verschoben hat, um beim Marathon dabei zu sein und warum er immer in den Socken vom Vortag läuft.
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