Hinter den Schlagzeilen: "ZiB"-Moderator Armin Wolf jetzt auch im ORF-Radio

ORF2Staffel 1Folge 36vom 25.02.2026
31 Min.Folge vom 25.02.2026

ORF-Moderator Armin Wolf ist einer der bekanntesten Journalisten des Landes und analysiert seit mehr als zwei Jahrzehnten die politische Lage Österreichs und der Welt in der ZIB 2. Bei Patrick Budgen spricht er über Begegnungen mit Machthabern wie Wladimir Putin, über seine eigenen hohen Ansprüche an jedes Interview und darüber, warum er sich selbst als TikTok-süchtig bezeichnet.

