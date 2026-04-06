Hinter den Schlagzeilen: Peter Alexander: Jetzt packt seine letzte Vertraute ausJetzt kostenlos streamen
Hinter den Schlagzeilen
Folge 63: Hinter den Schlagzeilen: Peter Alexander: Jetzt packt seine letzte Vertraute aus
30 Min.Folge vom 06.04.2026
14 Jahre lang war Eva Kresic die Haushälterin von Peter Alexander. Bei Patrick Budgen gab sie Einblicke, wie ihr Chef wirklich war, wie er seine vielen Schicksalsschläge überwunden hat, und sie erzählte von ihrem neuen Buch, das jetzt zu seinem heurigen 100. Geburtstag erscheint.
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