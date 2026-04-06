Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: Peter Alexander: Jetzt packt seine letzte Vertraute aus

ORF2Staffel 1Folge 63vom 06.04.2026
Hinter den Schlagzeilen: Peter Alexander: Jetzt packt seine letzte Vertraute aus

Hinter den Schlagzeilen: Peter Alexander: Jetzt packt seine letzte Vertraute ausJetzt kostenlos streamen

Hinter den Schlagzeilen

Folge 63: Hinter den Schlagzeilen: Peter Alexander: Jetzt packt seine letzte Vertraute aus

30 Min.Folge vom 06.04.2026

14 Jahre lang war Eva Kresic die Haushälterin von Peter Alexander. Bei Patrick Budgen gab sie Einblicke, wie ihr Chef wirklich war, wie er seine vielen Schicksalsschläge überwunden hat, und sie erzählte von ihrem neuen Buch, das jetzt zu seinem heurigen 100. Geburtstag erscheint.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Hinter den Schlagzeilen
ORF2
Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen

Alle 1 Staffeln und Folgen