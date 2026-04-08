Hinter den Schlagzeilen: Josh. über Burnout: "Irgendwann bin ich heulend hinter der Bühne gesessen"Jetzt kostenlos streamen
Hinter den Schlagzeilen
Folge 65: Hinter den Schlagzeilen: Josh. über Burnout: "Irgendwann bin ich heulend hinter der Bühne gesessen"
31 Min.Folge vom 08.04.2026
Mit Songs wie "Cordula Grün" wurde der Wiener berühmt, doch abseits des Erfolges kämpfte er mit einer schweren persönlichen Krise. Bei Patrick Budgen sprach der Musiker über sein Burnout und Depressionen, seinen Weg in die Klinik und warum er heute anders auf Erfolg blickt.
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