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Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: Max Obauer zu: "Kokainkonsum in Österreich steigt weiter deutlich an"

ORF2Staffel 1Folge 64vom 08.04.2026
Hinter den Schlagzeilen: Max Obauer zu: "Kokainkonsum in Österreich steigt weiter deutlich an"

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Folge 64: Hinter den Schlagzeilen: Max Obauer zu: "Kokainkonsum in Österreich steigt weiter deutlich an"

31 Min.Folge vom 08.04.2026

Der junge Salzburger spricht öffentlich über seine eigene Suchtgeschichte und den Weg zurück ins Leben. Bei Patrick Budgen erzählte Max Obauer, wie sich Sucht anfühlt, warum sie bei ihm eng mit Depression verbunden ist, wie schwer es ist, Hilfe anzunehmen, und was sich im Umgang mit Betroffenen ändern muss.

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