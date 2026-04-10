Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: "Kommissar Rex"-Comeback inklusive Wurstsemmeln

ORF2Staffel 1Folge 66vom 10.04.2026
Hinter den Schlagzeilen: "Kommissar Rex"-Comeback inklusive Wurstsemmeln

Hinter den Schlagzeilen: "Kommissar Rex"-Comeback inklusive WurstsemmelnJetzt kostenlos streamen

Hinter den Schlagzeilen

Folge 66: Hinter den Schlagzeilen: "Kommissar Rex"-Comeback inklusive Wurstsemmeln

30 Min.Folge vom 10.04.2026

Der vierbeinige "Kommissar Rex" feiert ein TV-Comeback und kehrt auf den Bildschirm zurück. Bei Patrick Budgen erzählte Tiertrainerin Farina Klause, wie man einen Hund für den Fernsehauftritt trainiert und wie gut sich Maximilian Brückner und Capo verstanden haben. Sie hat den Deutschen Schäferhund Capo für die Rolle des Rex ausgebildet. Capo war auch mit im Studio dabei und zeigte, welche Tricks er auf Lager hat.

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Hinter den Schlagzeilen
ORF2
Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen

Alle 1 Staffeln und Folgen