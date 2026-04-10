Hinter den Schlagzeilen: "Kommissar Rex"-Comeback inklusive WurstsemmelnJetzt kostenlos streamen
Hinter den Schlagzeilen
Folge 66: Hinter den Schlagzeilen: "Kommissar Rex"-Comeback inklusive Wurstsemmeln
30 Min.Folge vom 10.04.2026
Der vierbeinige "Kommissar Rex" feiert ein TV-Comeback und kehrt auf den Bildschirm zurück. Bei Patrick Budgen erzählte Tiertrainerin Farina Klause, wie man einen Hund für den Fernsehauftritt trainiert und wie gut sich Maximilian Brückner und Capo verstanden haben. Sie hat den Deutschen Schäferhund Capo für die Rolle des Rex ausgebildet. Capo war auch mit im Studio dabei und zeigte, welche Tricks er auf Lager hat.
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