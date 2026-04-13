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Hinter den Schlagzeilen
Folge 68: Hinter den Schlagzeilen: Dem Lawinentod entronnen: Tiroler lag acht Minuten unter fünf Tonnen Schnee
31 Min.Folge vom 13.04.2026
In diesem Winter starben europaweit mindestens 135 Menschen durch Lawinen. Deutlich mehr als im Vorjahr. Bergführer Leonhard Brandacher berichtet von seinem eigenen Lawinenunfall, erklärt Risiken durch Selbstüberschätzung und betont die Bedeutung sorgfältiger Tourenplanung. Bildquelle: ORF
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