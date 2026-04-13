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Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: Dem Lawinentod entronnen: Tiroler lag acht Minuten unter fünf Tonnen Schnee

ORF2Staffel 1Folge 68vom 13.04.2026
Hinter den Schlagzeilen: Dem Lawinentod entronnen: Tiroler lag acht Minuten unter fünf Tonnen Schnee

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Folge 68: Hinter den Schlagzeilen: Dem Lawinentod entronnen: Tiroler lag acht Minuten unter fünf Tonnen Schnee

31 Min.Folge vom 13.04.2026

In diesem Winter starben europaweit mindestens 135 Menschen durch Lawinen. Deutlich mehr als im Vorjahr. Bergführer Leonhard Brandacher berichtet von seinem eigenen Lawinenunfall, erklärt Risiken durch Selbstüberschätzung und betont die Bedeutung sorgfältiger Tourenplanung. Bildquelle: ORF

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