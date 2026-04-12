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Hinter den Schlagzeilen

Hinter den Schlagzeilen: Ernst Gelegs zu "Schicksalstag für Ungarns Demokratie"

ORF2Staffel 1Folge 67vom 12.04.2026
Hinter den Schlagzeilen: Ernst Gelegs zu "Schicksalstag für Ungarns Demokratie"

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Folge 67: Hinter den Schlagzeilen: Ernst Gelegs zu "Schicksalstag für Ungarns Demokratie"

31 Min.Folge vom 12.04.2026

Ernst Gelegs zu „Orban in Ungarn abgewählt: Budapest feiert Wahlsieger Magyar“ Jahrzehntelang war Ernst Gelegs als ORF-Korrespondent für das Osteuropabüro im Einsatz. Bei Mariella Gittler analysiert der Journalist die Ungarn-Wahl, ordnet ein, wie es politisch in Ungarn und in Folge innerhalb der EU weitergehen könnte und spricht über sein neues Leben in der Pension. Bildquelle: ORF

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