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Hinter den Schlagzeilen
Folge 67: Hinter den Schlagzeilen: Ernst Gelegs zu "Schicksalstag für Ungarns Demokratie"
31 Min.Folge vom 12.04.2026
Ernst Gelegs zu „Orban in Ungarn abgewählt: Budapest feiert Wahlsieger Magyar“ Jahrzehntelang war Ernst Gelegs als ORF-Korrespondent für das Osteuropabüro im Einsatz. Bei Mariella Gittler analysiert der Journalist die Ungarn-Wahl, ordnet ein, wie es politisch in Ungarn und in Folge innerhalb der EU weitergehen könnte und spricht über sein neues Leben in der Pension. Bildquelle: ORF
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