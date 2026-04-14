Hinter den Schlagzeilen: Werner Gruber zu: "Ausflug zum Mond geglückt: Artemis-2-Crew zurück von Rekordmission"Jetzt kostenlos streamen
Hinter den Schlagzeilen
Folge 69: Hinter den Schlagzeilen: Werner Gruber zu: "Ausflug zum Mond geglückt: Artemis-2-Crew zurück von Rekordmission"
31 Min.Folge vom 14.04.2026
Werner Gruber zu: „Ausflug zum Mond geglückt: Artemis-2-Crew zurück von Rekordmission“ Die Mondmission der NASA Artemis II ist am 11. April erfolgreich zu Ende gegangen. Die vierköpfige Crew hat viele Fotos, einen unentdeckten Mond-Krater und große Pläne für die Zukunft nach Hause gebracht. Bei Mariella Gittler erklärt der Experimentalphysiker Werner Gruber, warum er schon als Kind vom Weltall fasziniert war, warum Mondmissionen mehrere Milliarden Euro kosten und warum diese tatsächlich ein großer Schritt für die Menschheit sein können.
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