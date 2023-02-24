Zum Inhalt springenBarrierefrei
KLIMAHELDiNNEN

Christines Weg zum neuen Herz

PULS 4Staffel 3Folge 55vom 24.02.2023
Christines Weg zum neuen Herz

Folge 55: Christines Weg zum neuen Herz

5 Min.Folge vom 24.02.2023

Organspende rettet leben. Wie auch das unserer Heldin der Woche: Christine Pichler. Die damals frisch maturierte junge Frau erfährt mit gerade mal 19 Jahren, dass sie herzkrank ist. Während andere das Jungsein in vollen Zügen genießen, verbringt Christine ihre Zeit mit Krankenhausbesuchen und Operationen - bis dann plötzlich ihr Herz aufhört zu schlagen.

