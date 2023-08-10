Invasive Pflanzenarten in ÖsterreichJetzt kostenlos streamen
KLIMAHELDiNNEN
Folge 222: Invasive Pflanzenarten in Österreich
5 Min.Folge vom 10.08.2023
Mehr als 1300 Arten der in Österreich vorkommenden Pflanzen sind hier nicht heimisch. Ein kleiner Teil davon bedroht sogar die lokale Flora&Fauna: Invasive Arten, die andere Pflanzen und Lebewesen verdrängen und somit Lebensräume verändern. Wie diese aussehen können, welche Gefahren damit einhergehen und was die Erderhitzung damit zu tun hat, das hat sich unser Team erklären lassen.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
KLIMAHELDiNNEN
Alle 3 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4
Enthält Produktplatzierungen