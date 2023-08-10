Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 3Folge 222vom 10.08.2023
5 Min.Folge vom 10.08.2023

Mehr als 1300 Arten der in Österreich vorkommenden Pflanzen sind hier nicht heimisch. Ein kleiner Teil davon bedroht sogar die lokale Flora&Fauna: Invasive Arten, die andere Pflanzen und Lebewesen verdrängen und somit Lebensräume verändern. Wie diese aussehen können, welche Gefahren damit einhergehen und was die Erderhitzung damit zu tun hat, das hat sich unser Team erklären lassen.

