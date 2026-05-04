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kreuz und quer

kreuz & quer: Meisterwerk - Was Musik bewegen kann

ORF2Folge vom 04.05.2026
kreuz & quer: Meisterwerk - Was Musik bewegen kann

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kreuz und quer

Folge vom 04.05.2026: kreuz & quer: Meisterwerk - Was Musik bewegen kann

33 Min.Folge vom 04.05.2026

Die Doku begleitet das 17-köpfige Musik-Ensemble UNIverse, in dem auch Menschen mit Behinderung spielen. Sie zeigt die Proben für einen großen Auftritt und gibt Einblicke in den Alltag der Musikerinnen und Musiker, sowie ihr gemeinsames musikalisches Schaffen. Gestaltung: Martina Hechenberger Redaktion: Helmut Tatzreiter Bildquelle: ORF/Mina Pictures

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