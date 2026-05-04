kreuz & quer: Meisterwerk - Was Musik bewegen kannJetzt kostenlos streamen
kreuz und quer
Folge vom 04.05.2026: kreuz & quer: Meisterwerk - Was Musik bewegen kann
33 Min.Folge vom 04.05.2026
Die Doku begleitet das 17-köpfige Musik-Ensemble UNIverse, in dem auch Menschen mit Behinderung spielen. Sie zeigt die Proben für einen großen Auftritt und gibt Einblicke in den Alltag der Musikerinnen und Musiker, sowie ihr gemeinsames musikalisches Schaffen. Gestaltung: Martina Hechenberger Redaktion: Helmut Tatzreiter Bildquelle: ORF/Mina Pictures
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Copyrights:© Season 1: ORF 2