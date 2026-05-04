kreuz & quer: Ein Amerikaner in Rom - Papst Leo XIV.Jetzt kostenlos streamen
kreuz und quer
Folge vom 04.05.2026: kreuz & quer: Ein Amerikaner in Rom - Papst Leo XIV.
36 Min.Folge vom 04.05.2026
Ein Papst zwischen leisen Reformen und klaren Ansagen: Das filmische Porträt zeigt Papst Leo XIV. (Robert Francis Prevost) als Vertreter einer zugewandten, dialogorientierten Kirche. Der Pontifex setzt im ersten Amtsjahr geistliche und politische Akzente und findet zunehmend deutliche Worte, etwa gegen Kriegstreiber. Gestaltung: Peter Beringer Redaktion: Helmut Tatzreiter Bildquelle: APA-Images / AFP / ALBERTO PIZZOLI
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 2