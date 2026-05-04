Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
kreuz und quer

kreuz & quer: Ein Amerikaner in Rom - Papst Leo XIV.

ORF2Folge vom 04.05.2026
kreuz & quer: Ein Amerikaner in Rom - Papst Leo XIV.

kreuz & quer: Ein Amerikaner in Rom - Papst Leo XIV.Jetzt kostenlos streamen

kreuz und quer

Folge vom 04.05.2026: kreuz & quer: Ein Amerikaner in Rom - Papst Leo XIV.

36 Min.Folge vom 04.05.2026

Ein Papst zwischen leisen Reformen und klaren Ansagen: Das filmische Porträt zeigt Papst Leo XIV. (Robert Francis Prevost) als Vertreter einer zugewandten, dialogorientierten Kirche. Der Pontifex setzt im ersten Amtsjahr geistliche und politische Akzente und findet zunehmend deutliche Worte, etwa gegen Kriegstreiber. Gestaltung: Peter Beringer Redaktion: Helmut Tatzreiter Bildquelle: APA-Images / AFP / ALBERTO PIZZOLI

Alle verfügbaren Folgen