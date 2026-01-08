WIFO-Chef Felbermayr knallhart: „Rezession vorbei, aber …“Jetzt kostenlos streamen
Message Macht Medien
Folge 1: WIFO-Chef Felbermayr knallhart: „Rezession vorbei, aber …“
52 Min.Folge vom 08.01.2026
Zu Gast bei Gerald Fleischmann in der ersten Folge „Message, Macht, Medien“ im neuen Jahr 2026: WIFO-Chef Gabriel Felbermayr. Ein Gespräch über das Wechselspiel von Wirtschaft, Politik und Medien, persönliche Perspektiven und welche wirtschaftlichen Auswirkungen die Geschehnisse in Venezuela auf Österreich haben. Und: Bleibt der WU-Professor weiterhin an der Spitze des Wirtschaftsforschungsinstituts?
Genre:Wissenschaft, Talk, Politik, Nachrichten
Copyrights:© krone.tv