WIFO-Chef Felbermayr knallhart: „Rezession vorbei, aber …“

krone.tvStaffel 2Folge 1vom 08.01.2026
Folge 1: WIFO-Chef Felbermayr knallhart: „Rezession vorbei, aber …“

52 Min.Folge vom 08.01.2026

Zu Gast bei Gerald Fleischmann in der ersten Folge „Message, Macht, Medien“ im neuen Jahr 2026: WIFO-Chef Gabriel Felbermayr. Ein Gespräch über das Wechselspiel von Wirtschaft, Politik und Medien, persönliche Perspektiven und welche wirtschaftlichen Auswirkungen die Geschehnisse in Venezuela auf Österreich haben. Und: Bleibt der WU-Professor weiterhin an der Spitze des Wirtschaftsforschungsinstituts?

