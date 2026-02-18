Toni Faber: „Katholiken sterben auf hohem Niveau aus“Jetzt kostenlos streamen
Message Macht Medien
Folge 6: Toni Faber: „Katholiken sterben auf hohem Niveau aus“
50 Min.Folge vom 18.02.2026
„Message, Macht, Medien“ mit Dompfarrer Toni Faber! Es geht um seinen Blick auf eine erschöpfte Gesellschaft, den Bedeutungsverlust der Kirche bei gleichzeitigem spirituellem Hunger, persönliche Verantwortung, die Rolle der Familie im Christentum und Islam, Reformbedarf, etwa beim Thema Zölibat – und um seine zentrale Botschaft, dass Kirche heute weniger belehren und mehr begleiten muss.
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Genre:Wissenschaft, Talk, Politik, Nachrichten
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Copyrights:© Season 1-2: krone.tv