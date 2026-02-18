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Message Macht Medien

Toni Faber: „Katholiken sterben auf hohem Niveau aus“

krone.tvStaffel 2Folge 6vom 18.02.2026
Toni Faber: „Katholiken sterben auf hohem Niveau aus“

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Folge 6: Toni Faber: „Katholiken sterben auf hohem Niveau aus“

50 Min.Folge vom 18.02.2026

„Message, Macht, Medien“ mit Dompfarrer Toni Faber! Es geht um seinen Blick auf eine erschöpfte Gesellschaft, den Bedeutungsverlust der Kirche bei gleichzeitigem spirituellem Hunger, persönliche Verantwortung, die Rolle der Familie im Christentum und Islam, Reformbedarf, etwa beim Thema Zölibat – und um seine zentrale Botschaft, dass Kirche heute weniger belehren und mehr begleiten muss.

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