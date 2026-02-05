Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Message Macht Medien

Ex-ORF-Chefredakteur Dittlbacher: „Journalisten sind Gfraster“

krone.tvStaffel 2Folge 5vom 05.02.2026
Ex-ORF-Chefredakteur Dittlbacher: „Journalisten sind Gfraster“

Ex-ORF-Chefredakteur Dittlbacher: „Journalisten sind Gfraster“Jetzt kostenlos streamen

Message Macht Medien

Folge 5: Ex-ORF-Chefredakteur Dittlbacher: „Journalisten sind Gfraster“

51 Min.Folge vom 05.02.2026

„Message, Macht, Medien“ trifft auf ORF: Diesmal geht es um die verborgenen Spielregeln zwischen Medien, Politik und PR. Zu Gast: Chefreporter und Ex-Chefredakteur des öffentlichen Rundfunks Fritz Dittelbacher. In der Folge „Off the records, on the records“ spricht er über die Grundvoraussetzungen für seriösen Journalismus und warum Kollegen nicht alles in sozialen Medien posten sollten.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Message Macht Medien
krone.tv
Message Macht Medien

Message Macht Medien

Alle 2 Staffeln und Folgen