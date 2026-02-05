Ex-ORF-Chefredakteur Dittlbacher: „Journalisten sind Gfraster“Jetzt kostenlos streamen
Message Macht Medien
Folge 5: Ex-ORF-Chefredakteur Dittlbacher: „Journalisten sind Gfraster“
51 Min.Folge vom 05.02.2026
„Message, Macht, Medien“ trifft auf ORF: Diesmal geht es um die verborgenen Spielregeln zwischen Medien, Politik und PR. Zu Gast: Chefreporter und Ex-Chefredakteur des öffentlichen Rundfunks Fritz Dittelbacher. In der Folge „Off the records, on the records“ spricht er über die Grundvoraussetzungen für seriösen Journalismus und warum Kollegen nicht alles in sozialen Medien posten sollten.
