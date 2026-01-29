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Message Macht Medien

Horx: „Habe seit US-Wahl alles in Gold gesteckt“

krone.tvStaffel 2Folge 4vom 29.01.2026
Horx: „Habe seit US-Wahl alles in Gold gesteckt“

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Folge 4: Horx: „Habe seit US-Wahl alles in Gold gesteckt“

49 Min.Folge vom 29.01.2026

In der neuen Folge „Message, Macht, Medien“ ist Trend- und Zukunftsforscher Tristan Horx bei krone.tv-Podcaster Gerald Fleischmann zu Gast. Er erklärt, warum künstliche Intelligenz weniger Auswirkungen haben wird als angenommen, warum uns Politik, Klima, Migration und soziale Medien heute besonders überfordern, und warum „starke Männer“ ein Revival erleben. Einer von ihnen brachte Horx nämlich dazu, alles auf Gold zu setzen.

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