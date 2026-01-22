Wiens Primaballerina: „Mache Kunst, nicht Politik“Jetzt kostenlos streamen
Folge 3: Wiens Primaballerina: „Mache Kunst, nicht Politik"
49 Min.Folge vom 22.01.2026
In einer neuen Folge „Message, Macht und Medien“ spricht die Primaballerina Liudmila Konovalova, erste Solotänzerin des Wiener Staatsballetts, über ihre Kunst und Identität. Über ihren Auftritt am kommenden Wiener Opernball, Schmerzen, die in ihrem Beruf zum Alltag gehören, ihr Heimatland Russland und den Ukraine-Krieg.
