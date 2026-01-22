Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Message Macht Medien

Wiens Primaballerina: „Mache Kunst, nicht Politik“

krone.tvStaffel 2Folge 3vom 22.01.2026
Wiens Primaballerina: „Mache Kunst, nicht Politik“

Wiens Primaballerina: „Mache Kunst, nicht Politik“Jetzt kostenlos streamen

Message Macht Medien

Folge 3: Wiens Primaballerina: „Mache Kunst, nicht Politik“

49 Min.Folge vom 22.01.2026

In einer neuen Folge „Message, Macht und Medien“ spricht die Primaballerina Liudmila Konovalova, erste Solotänzerin des Wiener Staatsballetts, über ihre Kunst und Identität. Über ihren Auftritt am kommenden Wiener Opernball, Schmerzen, die in ihrem Beruf zum Alltag gehören, ihr Heimatland Russland und den Ukraine-Krieg.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Message Macht Medien
krone.tv
Message Macht Medien

Message Macht Medien

Alle 2 Staffeln und Folgen