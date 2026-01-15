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Message Macht Medien

Militärexperte Reisner ortet Vorphase zu Weltkrieg

krone.tvStaffel 2Folge 2vom 15.01.2026
Militärexperte Reisner ortet Vorphase zu Weltkrieg

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Folge 2: Militärexperte Reisner ortet Vorphase zu Weltkrieg

50 Min.Folge vom 15.01.2026

„Message, Macht, Medien“, diesmal in der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt. In der neuen Folge antwortet Oberst Markus Reisner vom Bundesheer auf Fragen, wie: Sind wir schon mitten im Weltkrieg? Ersetzt Propaganda klassische Panzer? War Öl der Grund hinter dem US-Angriff auf Venezuela? Und: Warum für den Heeres-Experten eine Verlängerung des Grundwehrdienstes in Österreich kommen muss!

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