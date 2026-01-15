Militärexperte Reisner ortet Vorphase zu WeltkriegJetzt kostenlos streamen
Message Macht Medien
Folge 2: Militärexperte Reisner ortet Vorphase zu Weltkrieg
50 Min.Folge vom 15.01.2026
„Message, Macht, Medien“, diesmal in der Theresianischen Militärakademie in Wiener Neustadt. In der neuen Folge antwortet Oberst Markus Reisner vom Bundesheer auf Fragen, wie: Sind wir schon mitten im Weltkrieg? Ersetzt Propaganda klassische Panzer? War Öl der Grund hinter dem US-Angriff auf Venezuela? Und: Warum für den Heeres-Experten eine Verlängerung des Grundwehrdienstes in Österreich kommen muss!
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Genre:Wissenschaft, Talk, Politik, Nachrichten
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