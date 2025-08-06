Die tägliche Bewegungseinheit für mehr GesundheitJetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 451: Die tägliche Bewegungseinheit für mehr Gesundheit
21 Min.Folge vom 06.08.2025
Wer sich bewegt, bleibt beweglich – körperlich und mental. Mit Philipp wird es zur Gewohnheit, die sich wirklich lohnt.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Philipp bewegt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© krone.tv