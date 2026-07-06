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Philipp bewegt

Gönnen wir uns 20 Minuten Bewegung - gemeinsam!

krone.tvStaffel 1Folge 786vom 06.07.2026
Gönnen wir uns 20 Minuten Bewegung - gemeinsam!

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Philipp bewegt

Folge 786: Gönnen wir uns 20 Minuten Bewegung - gemeinsam!

21 Min.Folge vom 06.07.2026

Nehmen wir uns doch Zeit für uns und unseren Körper. Mit diesem Training setzen wir zum Wochenausklang ein positives Zeichen für unsere Gesundheit.

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