Gönnen wir uns 20 Minuten Bewegung - gemeinsam!Jetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 786: Gönnen wir uns 20 Minuten Bewegung - gemeinsam!
21 Min.Folge vom 06.07.2026
Nehmen wir uns doch Zeit für uns und unseren Körper. Mit diesem Training setzen wir zum Wochenausklang ein positives Zeichen für unsere Gesundheit.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Philipp bewegt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv