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Philipp bewegt

Bewegung kennt kein Alter und keine Ausreden

krone.tvStaffel 1Folge 800vom 19.07.2026
Bewegung kennt kein Alter und keine Ausreden

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Philipp bewegt

Folge 800: Bewegung kennt kein Alter und keine Ausreden

21 Min.Folge vom 19.07.2026

Die riesige „Philipp bewegt“-Community beweist es jeden Tag: Wer regelmäßig aktiv ist, fühlt sich beweglicher, kräftiger und wohler. Jeder Schritt zählt – und jede Einheit bringt uns weiter.

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