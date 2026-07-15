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Philipp bewegt

Koordination, Kraft, Konzentration: Alles in einer Einheit!

krone.tvStaffel 1Folge 796vom 15.07.2026
Koordination, Kraft, Konzentration: Alles in einer Einheit!

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Philipp bewegt

Folge 796: Koordination, Kraft, Konzentration: Alles in einer Einheit!

21 Min.Folge vom 15.07.2026

Philipps tägliche Bewegungseinheit fordert uns gleich auf mehreren Ebenen: Wir stärken unsere Muskeln, verbessern das Gleichgewicht und trainieren unser Gehirn. Besser geht´s nicht!

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