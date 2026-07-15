Koordination, Kraft, Konzentration: Alles in einer Einheit!Jetzt kostenlos streamen
Philipp bewegt
Folge 796: Koordination, Kraft, Konzentration: Alles in einer Einheit!
21 Min.Folge vom 15.07.2026
Philipps tägliche Bewegungseinheit fordert uns gleich auf mehreren Ebenen: Wir stärken unsere Muskeln, verbessern das Gleichgewicht und trainieren unser Gehirn. Besser geht´s nicht!
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Philipp bewegt
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Turnen, Sport
Produktion:AT, 2024
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 2026: krone.tv